La fecha en que Gilberto Mora podrá ser elegible para jugar en Europa

La Selección Mexicana Sub-20 está teniendo una actuación exitosa en la Copa Mundial Sub-20 este 2025 desde Chile, y buena parte del avance del Tri se debe a la presencia en cancha del joven Gilberto Mora, tan es así que equipos de Europa podrían estar tras el mexicano para que pertenezca a sus alineaciones.

Mora ha logrado destacar su actuación dentro del terreno de juego en este torneo organizado por la Federación Internacional de Futbol (FIFA) gracias a los 3 tantos marcados en favor del equipo mexicano firmados por él, así como 2 asistencias, también cortesía del originario de Chiapas.

Sus destacados logros en el presente torneo lo colocan como una de las figuras favoritas del Mundial Sub-20 y sobre él ya se posan las miradas de directivos del futbol de Europa, pero una circunstancia importante lo detiene.

Gilberto Mora, también jugador de Xolos de Tijuana, tiene 16 años —cumple apenas 17 en unos días—. Su edad se convierte en un impedimento legal para que algún club europeo lo pueda contratar y sacar de México para jugar en su equipo.

El centrocampista podrá salir de la República Mexicana hacia otro país una vez que haya cumplido los 18 años, según lo estipula el reglamento de la FIFA, que tiene como objetivo erradicar lo que considera "trabajo infantil".

Mora nació el 14 de octubre del 2008 en Tuxtla Gutiérrez, por lo que podrá ser un jugador disponible en el mercado europeo hasta octubre de 2026. Por lo pronto, el mexicano se encuentra con su equipo y con Eduardo Arce, el director técnico del Tri, festejando el pase a Cuartos de Final después de su contundente victoria 4 por 1 contra el anfitrión de esta edición del Mundial Sub-20.

