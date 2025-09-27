Reportan detención de Mario López Hernández “La Borrega”, diputado federal del Partido Verde Ecologista, en el Puente Internacional Nuevo que conecta a Matamoros, Tamaulipas con Brownsville, Texas.

Durante la madrugada de hoy, agentes de la Oficina de Aduanas solicitaron al también exalcalde de Matamoros, ingresar al área de revisión.

Posteriormente, según testigos, Mario López fue llevado a las oficinas donde durante más de dos horas, permaneció en interrogatorio.

La primera versión indica que el legislador habría sido asegurado por presuntos ilícitos fiscales en territorio estadounidense, aunque hasta el momento no existe confirmación oficial de las autoridades norteamericanas ni del propio Congreso mexicano.

Por medio de redes sociales se difundió una imagen en la que se observa al diputado tamaulipeco bajo custodia de un agente migratorio en el Puente Internacional Matamoros-Brownsville, lo que reforzó la versión de su arresto.

En el año 2019, "La Borrega" fue detenido en la frontera debido a diversos conflictos legales, aunque hasta el momento, ni la representación del PVEM ni las instancias de seguridad en México han emitido postura oficial sobre el caso.

Te puede interesar: Lista de conciertos en Guadalajara para octubre 2025

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB