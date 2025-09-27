La madrugada de este sábado la Policía Vial del Estado, en coordinación con la Comisaría Municipal de Tonalá, llevaron a cabo un operativo en contra de vehículos que participan en ‘arrancones’, dejando como saldo 15 vehículos que fueron retenidos y llevados al depósito vehicular número 14.

Alrededor de la 1:30 horas, elementos de la policía municipal solicitaron la intervención de la dependencia estatal en el cruce de la avenida Tonalá y la calle Aztlán, en la colonia Ciudad Aztlán, donde conductores realizan maniobras temerarias sobre la vialidad. En total, en el operativo participaron cinco unidades de la Comisaría Vial y nueve de la Comisaría municipal.

Las multas por participar en arrancones, o en maniobras temerarias, pueden superar los 21 mil pesos, más los costos de la grúa y su estancia en el depósito vehicular, de acuerdo con lo que establece la Ley y el Reglamento de Movilidad del Estado de Jalisco.

En tanto, la Policía Vial mantiene vigilancia, en coordinación con el Escudo Urbano C5, la Policía Metropolitana y Comisarías Municipales, en puntos recurrentes de la metrópoli donde se llevan a cabo estos arrancones, como El Bajío, la colonia Auditorio Benito Juárez, Patria y Copérnico, Periférico y Tabachines, Servidor Público y Santa Margarita, Aviación y Santa Margarita, Carretera a Tesistán.

