La Fiscalía del Estado de Durango informó este sábado la captura de la madre y el padrastro de Paloma Nicole, una joven de 14 años que perdió la vida tras someterse a una cirugía estética. Las detenciones se realizaron en el marco de las indagatorias que señalan posibles responsabilidades en el procedimiento médico que ocasionó complicaciones mortales.

La detención tuvo lugar este sábado en la capital del estado, realizada por agentes de la Fiscalía General con respaldo de otras instituciones de seguridad. El operativo se llevó a cabo luego de que un juez girara órdenes de arresto, resultado de las indagatorias iniciadas tras la denuncia presentada por el padre de la adolescente.

Los implicados han sido identificados como la madre, Paloma “N.”, y el padrastro, Víctor Manuel “N.”. Entre los delitos que se investigan figuran omisión de cuidados, encubrimiento, usurpación de profesión y posibles responsabilidades por homicidio culposo, aunque la clasificación legal definitiva dependerá del avance de la carpeta de investigación.

Con la detención de la madre y el padrastro de Paloma Nicole, las autoridades de Durango buscan esclarecer el grado de participación de cada involucrado en la intervención que derivó en el fallecimiento de la adolescente.

YC