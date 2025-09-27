Debido a las intensas lluvias registradas este sábado 27 de septiembre en la Ciudad de México, las operaciones en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) se están realizando únicamente en la pista 05L-23R.

Según información proporcionada por el AICM, se espera que esta situación se mantenga durante aproximadamente las próximas dos horas.

Se recomienda a los pasajeros verificar el estado de sus vuelos directamente con la aerolínea para evitar posibles inconvenientes.

Por su parte, la aerolínea Viva anunció la suspensión temporal de despegues y aterrizajes debido a las condiciones climáticas.

SV