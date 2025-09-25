El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que fue detenido en Uriangato, Guanajuato, Genaro “N”, alias “El Silencio”, identificado como uno de los responsables de la privación ilegal de la libertad de dos agentes de la dependencia el pasado 4 de septiembre en Álvaro Obregón, Michoacán.

Al hombre se le vincula con homicidios, robo en cajeros y además cuenta con al menos 10 carpetas de investigación por narcomenudeo, extorsión y homicidio calificado.

El pasado 4 de septiembre, dos elementos de la SSPC fueron privados de la libertad mientras realizaban labores de investigación, posteriormente rescatados con vida y puestos a salvo.

Por medio de redes sociales, García Harfuch dijo que “El Silencio”, es identificado como uno de los generadores de violencia en Michoacán y Guanajuato, y objetivo prioritario de la Estrategia Nacional contra la Extorsión.

Detalló que la detención derivó de las labores de investigación y la coordinación interinstitucional de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Secretaría de Marina (Semar), Guardia Nacional (GN), Fiscalía General de la República (FGR), SSPC y autoridades locales.