INAPAM: Ahorra hasta 50% en medicinas; estas son algunas farmacias con descuentos

La credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) brinda múltiples beneficios a los adultos mayores en México.

Uno de los más importantes son los descuentos en medicamentos y consultas médicas en farmacias y clínicas que participan en el programa.

Con porcentajes que varían entre 5% y 50%, los descuentos ayudan a miles de jubilados a cubrir una parte del costo de su atención médica.

¿Dónde se aplican los descuentos?

Entre las farmacias que aceptan la tarjeta INAPAM y ofrecen descuentos destacan:

Farmacias Similares: 10% de descuento en medicamentos.

10% de descuento en medicamentos. Farmacias San Pablo: 10% de descuento.

10% de descuento. Farmacias Aurrera: 7% de descuento.

7% de descuento. Farmacias Walmart y Sam’s Club: 5% de descuento.

Para obtener información actualizada, el INAPAM sugiere consultar directamente con los establecimientos o visitar su sitio web , donde aparece el directorio completo de aliados del programa.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

MV