INAPAM: Ahorra hasta 50% en medicinas; estas son algunas farmacias con descuentos

Uno de los beneficios más importantes son los descuentos en medicamentos y consultas médicas en farmacias y clínicas que participan en el INAPAM

Con porcentajes que varían entre 5% y 50%, los descuentos ayudan a miles de jubilados a cubrir una parte del costo de su atención médica. ESPECIAL / CANVA

La credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) brinda múltiples beneficios a los adultos mayores en México.

Uno de los más importantes son los descuentos en medicamentos y consultas médicas en farmacias y clínicas que participan en el programa.

Con porcentajes que varían entre 5% y 50%, los descuentos ayudan a miles de jubilados a cubrir una parte del costo de su atención médica.

¿Dónde se aplican los descuentos?

Entre las farmacias que aceptan la tarjeta INAPAM y ofrecen descuentos destacan:

  • Farmacias Similares: 10% de descuento en medicamentos.
  • Farmacias San Pablo: 10% de descuento.
  • Farmacias Aurrera: 7% de descuento.
  • Farmacias Walmart y Sam’s Club: 5% de descuento.

Para obtener información actualizada, el INAPAM sugiere consultar directamente con los establecimientos o visitar su sitio web, donde aparece el directorio completo de aliados del programa.

