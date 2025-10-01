INAPAM: Ahorra hasta 50% en medicinas; estas son algunas farmacias con descuentos

La credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) brinda múltiples beneficios a los adultos mayores en México.Uno de los más importantes son los descuentos en medicamentos y consultas médicas en farmacias y clínicas que participan en el programa.Con porcentajes que varían entre 5% y 50%, los descuentos ayudan a miles de jubilados a cubrir una parte del costo de su atención médica.Entre las farmacias que aceptan la tarjeta INAPAM y ofrecen descuentos destacan:Para obtener información actualizada, el INAPAM sugiere consultar directamente con los establecimientos o visitar su sitio web, donde aparece el directorio completo de aliados del programa.*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03 MV