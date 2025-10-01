Miércoles, 01 de Octubre 2025

¿Dónde y a qué hora LLOVERÁ hoy, 1 de octubre en CDMX?

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informó que este martes,1 de octubre, se prevén lluvias fuertes con probabilidad de granizo en CDMX

Este miércoles 1 de octubre, la CDMX registrará cielo de medio nublado a nublado y la posibilidad de lluvias y aguaceros. SUN/ ARCHIVO

De acuerdo al pronóstico del clima del día de hoy, 1 de octubre, en el Valle de México se prevé Cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día.

Lluvias hoy, 1 de octubre en CDMX

De acuerdo a Meteored al medio día se prevé lluvias y aguaceros con acumulados de hasta 5 mm al sur de la ciudad, principalmente en las delegaciones de La Magdalena Contreras, Xochimilco, Miguel Hidalgo, Milpa Alta y Tlalpan.

¿Cuál será el clima en la tarde hoy, 1 de octubre en CDMX?

En el horario de la tarde se prevé ambiente templado a cálido, así como lluvias y chubascos en la Ciudad de México y el Estado de México; asimismo se pronóstica descargas eléctricas y posible caída de granizo. 

La temperatura  mínima en CDMX será de 11 a 13 grados Celsius y la máxima de 23 a 25 grados Celsius. 

¿Cuál será el clima en la noche hoy, 1 de octubre en CDMX?

En el horario de la noche podría refrescarse y el cielo se mantendrá nublado con aguaceros al sur de la ciudad, los acumulados serán puntualizados de 20 mm en las regiones mencionadas, también se prevén tormentas eléctricas, con vientos de moderada a fuerte intensidad con rachas de hasta 40 km/h.

Las autoridades capitalinas recomendaron tomar precauciones ante la posibilidad de encharcamientos, reducción de visibilidad y afectaciones en la movilidad por las precipitaciones.

Con información de Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y Meteored.

