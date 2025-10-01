De acuerdo al pronóstico del clima del día de hoy, 1 de octubre, en el Valle de México se prevé Cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día.

Lluvias hoy, 1 de octubre en CDMX

De acuerdo a Meteored al medio día se prevé lluvias y aguaceros con acumulados de hasta 5 mm al sur de la ciudad, principalmente en las delegaciones de La Magdalena Contreras, Xochimilco, Miguel Hidalgo, Milpa Alta y Tlalpan.

¿Cuál será el clima en la tarde hoy, 1 de octubre en CDMX?

En el horario de la tarde se prevé ambiente templado a cálido, así como lluvias y chubascos en la Ciudad de México y el Estado de México; asimismo se pronóstica descargas eléctricas y posible caída de granizo.

La temperatura mínima en CDMX será de 11 a 13 grados Celsius y la máxima de 23 a 25 grados Celsius.

¿Cuál será el clima en la noche hoy, 1 de octubre en CDMX?

En el horario de la noche podría refrescarse y el cielo se mantendrá nublado con a guaceros al sur de la ciudad, los acumulados serán puntualizados de 20 mm en las regiones mencionadas, también se prevén tormentas eléctricas, con vientos de moderada a fuerte intensidad con rachas de hasta 40 km/h.

Las autoridades capitalinas recomendaron tomar precauciones ante la posibilidad de encharcamientos, reducción de visibilidad y afectaciones en la movilidad por las precipitaciones.

Con información de Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y Meteored.

