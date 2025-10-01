Miércoles, 01 de Octubre 2025

Pensión Mujeres Bienestar: ¿Qué pasa si no puedo acudir por mi tarjeta en la fecha asignada?

La entrega de las tarjetas para recibir la Pensión Mujeres Bienestar, comenzará el 7 de octubre y se prolongará hasta el 7 de noviembre de 2025

Por: El Informador

Este apoyo económico busca brindar seguridad social a las mujeres en edad cercana a la jubilación. SUN / ARCHIVO / ESPECIAL

En el programa Pensión Mujeres con Bienestar de 60 a 64 años, sigue la etapa de la entrega de nuevas tarjetas bancarias.

Este apoyo económico busca brindar seguridad social a las mujeres en edad cercana a la jubilación y garantizar que tengan acceso a un ingreso fijo para su bienestar.

¿Cuándo inicia la entrega de las nuevas tarjetas?

De acuerdo con el calendario oficial, la entrega de los plásticos comenzará el 7 de octubre y se prolongará hasta el 7 de noviembre de 2025.

Cada estado contará con sedes específicas en las que las beneficiarias podrán recoger su tarjeta, por lo que se recomienda consultar los puntos de entrega en los módulos de la Secretaría del Bienestar.

¿Qué pasa si no puedo acudir en la fecha asignada?

En caso de no poder asistir en la fecha programada, las beneficiarias deben comunicarse directamente con la Secretaría del Bienestar o acudir al módulo más cercano para solicitar una reprogramación. Es importante no dejar pasar el plazo, ya que la tarjeta es indispensable para recibir los depósitos.

*Con información de SUN.

