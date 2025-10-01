El gobernador Pablo Lemus no se anduvo con rodeos al rechazar la propuesta de la diputada Candelaria Ochoa de sumar a Jalisco al esquema IMSS-Bienestar. Ochoa prometió que eso garantizaría el abasto de medicinas, pero Lemus, con su estilo directo, dejó claro que antes de creerse ese cuento, mejor le preguntamos a Oaxaca si tiene suficientes medicinas bajo el mismo sistema. ¡Tómala!

Para rematar, el gobernador ilustró su rechazo con una analogía infalible: “Si me invitan a una fiesta sin invitado, sin música y sin ambiente, mejor no voy”.

Así, con esa imagen, cerró la puerta a cualquier acercamiento con el programa IMSS-Bienestar.

* * *



Guadalajara se transformó en el centro neurálgico de la fiscalización nacional. Con la anfitrionía de la diputada federal Claudia Salas y la presencia de David Colmenares (auditor superior de la Federación) y Jorge Ortiz (el fiscalizador en Jalisco), quedó claro que las nuevas reglas del juego sobre rendición de cuentas no se negocian.

Los presidentes municipales y los encargados del gasto público fueron puestos al tanto de que, quien no entienda el mensaje, será tarde para quejarse después. O sea, no hay excusas: “¡Ya se los dijimos!”, que no empiecen a llorar cuando los números no cuadren.



* * *



El Congreso de Jalisco dio luz verde a los criterios para repartir los recursos federales de 2026 entre los municipios, pero con un giro inesperado: nueve municipios verán sus bolsillos más ligeros. ¿La razón? Por no entregar sus cuentas públicas de 2024 a tiempo. ¡Vaya sorpresa!

La diputada Gabriela Cárdenas, presidenta de la Comisión de Hacienda, explicó que no cumplir con la rendición de cuentas significa menos dinero.

Municipios como Tapalpa, Mexticacán y Chiquilistlán tendrán que conformarse con menos lana.



* * *



Mientras todos miran hacia la metrópoli, Tototlán se lleva el “premio” a la tragedia de la temporada de lluvias 2025. El saldo preliminar: 450 viviendas afectadas.

Hasta ahora, 11 municipios de Jalisco han reportado daños graves por las lluvias. Mientras tanto, autoridades estatales y municipales no dejan de contabilizar los estragos y lanzar apoyos para las familias afectadas.

¡Y faltan dos semanas de lluvias!

