Pensión IMSS e ISSSTE: ¿quién recibe hoy el pago de octubre 2025?

El calendario de pagos de la pensión IMSS e ISSSTE de octubre 2025 está confirmado desde principios de año, y millones de jubilados esperaban estas fechas para organizar sus gastos. Aunque ambos institutos cumplen puntualmente con el depósito mensual, existe una diferencia en quién cobra hoy inicio de mes.

Pago de pensión IMSS octubre 2025: esta es la fecha

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) realiza el depósito de pensión el primer día hábil de cada mes. Para octubre 2025, el pago estará disponible a partir de hoy miércoles 1, directamente en las cuentas bancarias de los pensionados.

La pensión del IMSS es un beneficio para los trabajadores que cumplen con los requisitos de la Ley de 1973, ya sea por edad, accidente o enfermedad.

Depósito de pensión ISSSTE octubre 2025: cuándo se paga

En el caso del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), el calendario oficial establece que el pago correspondiente al mes de octubre se adelanta un día. Por ello, los jubilados y pensionados recibieron su depósito a partir de ayer martes 30 de septiembre.

Este esquema forma parte de la planeación anual publicada desde enero, lo que brinda certeza a los beneficiarios sobre la disponibilidad de sus recursos.

Recomendaciones para jubilados y pensionados que cobran su pensión

Para todos los pensionados que cobraron ayer o que podrán hacerlo a partir de hoy según sea su caso, es importante que sigan estas recomendaciones para que cuiden sus finanzas personales.

Consulta el saldo de tu cuenta bancaria desde la aplicación móvil o cajero automático.

Evita retirar todo el dinero el mismo día para mayor seguridad.

Si vas a acudir a sucursales o cajeros, hazlo en horarios de menor afluencia.

Usa únicamente bancos y cajeros autorizados para evitar cobros adicionales.

Tanto el IMSS como el ISSSTE buscan dar certidumbre y orden en la entrega de la pensión a los beneficiarios, recordando a todos ellos la importancia de consultar los calendarios oficiales para evitar confusiones o desinformación. Además, recuerdan que el dinero está disponible solo a partir de la fecha que marca el calendario de cada uno. Para los del primero, desde hoy; y los del segundo, desde ayer.

