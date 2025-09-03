Durante el Consejo Nacional de Seguridad Pública, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, hizo un llamado a los gobiernos estatales para que implementen los cambios aprobados en julio a la Ley General de Búsqueda, con el objetivo de garantizar registros claros y transparentes sobre personas desaparecidas.

Rodríguez enfatizó la necesidad de que cada caso de desaparición cuente con su carpeta de investigación y que las autoridades de los tres niveles de gobierno vinculen sus sistemas y registros con la plataforma única de identidad, consolidando un modelo en el que los estados tienen un papel fundamental.

Entre las medidas planteadas, destacó el uso de la CURP biométrica como herramienta para la identificación y localización de personas desaparecidas, lo que permitirá un seguimiento más eficaz y una mejor coordinación entre entidades. “Solicitamos mantener la información de los registros civiles actualizada. También es indispensable contar con datos de restos humanos resguardados y verificar que exista un registro forense adecuado”, señaló la funcionaria.

La secretaria subrayó la importancia de brindar acompañamiento y seguridad a las familias y colectivos durante los recorridos de búsqueda, así como atención a los hijos e hijas de personas desaparecidas, con el fin de contribuir a transformar sus vidas.

Además, convocó a los estados a participar en una jornada nacional de capacitación y actualización, ya que la reforma establece que todas las entidades deben contar con fiscalías especializadas en desaparición. También hizo un llamado a los congresos locales para armonizar sus leyes con la Ley General de Búsqueda, recordando que el plazo para hacerlo ya ha vencido.

“Ante los cuestionamientos sobre el compromiso del gobierno federal y estatal, la mejor respuesta es atender a las víctimas. Actualmente, en México existen 32 comisiones de búsqueda locales, una federal, 26 fiscalías especiales estatales y una federal, así como 33 comisiones de víctimas”, señaló Rodríguez, destacando la importancia de la coordinación y suma de esfuerzos.

