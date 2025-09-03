GDL Open Akron WTA 500: El tenis como inspiración e impulso para la niñez

El GDL Open Akron WTA 500 es el torneo que reafirma a la Perla Tapatía como la capital del deporte en México. El alcalde de Zapopan, Juan José Frangie Saade, sorprendió al anunciar un pabellón especial del Mundial, que ofrecerá a los asistentes una experiencia futbolera única dentro del marco del evento.La presidenta municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo, resaltó que el torneo es más que tenis, ya que impulsa la unión comunitaria e inspira a la niñez y juventud a adoptar este deporte como estilo de vida saludable.Gustavo Santoscoy Arriaga, presidente de GD Sports Management, destacó la proyección internacional del torneo porque en ediciones anteriores fue visto en más de 200 países, con una audiencia superior a 20 millones de personas y más de siete mil 160 horas de transmisión televisiva. Además, se espera una derrama económica significativa y la llegada de más de 55 mil asistentes a lo largo de la semana.Sin duda, el torneo GDL Open Akron WTA 500 no solo es un espectáculo deportivo de clase mundial, sino también un motor que impulsa la imagen de Guadalajara a nivel global.CP