GDL Open Akron WTA 500: El tenis como inspiración e impulso para la niñez

El JW Marriott fue el escenario de la rueda de prensa que dio el banderazo oficial al Guadalajara Open Akron WTA 500

Por: Aracely Aguilera

Gustavo Santoscoy García, Fernando Rodríguez, Andrea Blanco, Michelle Fridman y Fernando Ortega. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 5 de septiembre 2025

El GDL Open Akron WTA 500 es el torneo que reafirma a la Perla Tapatía como la capital del deporte en México. El alcalde de Zapopan, Juan José Frangie Saade, sorprendió al anunciar un pabellón especial del Mundial, que ofrecerá a los asistentes una experiencia futbolera única dentro del marco del evento.

Juan José Frangie. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

La presidenta municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo, resaltó que el torneo es más que tenis, ya que impulsa la unión comunitaria e inspira a la niñez y juventud a adoptar este deporte como estilo de vida saludable.

Gustavo Santoscoy García y Gustavo Santoscoy Arriaga. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Gustavo Santoscoy Arriaga, presidente de GD Sports Management, destacó la proyección internacional del torneo porque en ediciones anteriores fue visto en más de 200 países, con una audiencia superior a 20 millones de personas y más de siete mil 160 horas de transmisión televisiva. Además, se espera una derrama económica significativa y la llegada de más de 55 mil asistentes a lo largo de la semana.

Emilia García. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Sin duda, el torneo GDL Open Akron WTA 500 no solo es un espectáculo deportivo de clase mundial, sino también un motor que impulsa la imagen de Guadalajara a nivel global.

Evento: Rueda de prensa del torneo GDL Open Akron WTA 500.

Fecha: Miércoles 27 de agosto.

Lugar: Hotel JW Marriott.

Cita: 11:00 am.

Anfitriones: Gustavo Santoscoy Arriaga, Gustavo Santoscoy García y Fernando Rodríguez.
Andrea Blanco. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

