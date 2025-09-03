Desaparecidos, la crisis no nombrada

Dicen que lo que no se nombra no existe y así parece ser con la crisis por desaparecidos para Claudia Sheinbaum Pardo. La Presidenta rindió su 1º Informe de Gobierno el pasado lunes en el hermoso Patio de Honor de Palacio de Gobierno.

En las primeras cinco filas de sillas de invitados estaban todos los integrantes del Gabinete, los representantes de los Poderes Legislativo y Judicial (recién en posesión), gobernadoras y gobernadores de todas las Entidades y a partir de la sexta fila, invitados entre ellos senadores y los empresarios más ricos de México como Carlos Slim y Germán Larrea.

La Presidenta leyó un mensaje político de más de 16 cuartillas durante una hora y ocho minutos. En su texto de 7 mil 561 palabras no mencionó en ninguna ocasión la palabra desaparecidos o desaparecidos o mención alguna para las madres y colectivos de buscadores que están en la primera fila de la barbarie en México.

El día del 1º informe en México había 133 mil 116 personas desaparecidas y no localizadas, según el registro nacional. La magnitud de las desapariciones, que viene creciendo a partir de la mal llamada guerra contra el narcotráfico, convierte a México en el epicentro de las desapariciones en el mundo.

A pesar de la crisis nacional por desapariciones, a la Presidenta Claudia Sheinbaum no le mereció importante referirse a esta crisis, enviar su solidaridad a las familias buscadoras, reconocer el trabajo de las madres que incansablemente buscan a los suyos y un mensaje político para el resto del gabinete y de la sociedad de reconocer esta crisis, ponerla como una prioridad nacional y comprometerse en detenerla y empeñar los recurso del gobierno (que nos pertenecen a la sociedad) para buscar a los que siguen ausentes.

Como escribí antes, el mensaje que la presidenta Sheinbaum leyó durante más de una hora y que tiene 7,561 palabras, en ninguna parte se refiere a los desaparecidos. Se refirió a otros temas que enunció en más de una ocasión como: prosperidad con 2 menciones; pobreza con 4 menciones; democracia en 4 ocasiones; el término 5 veces; y economía con 5 menciones. Sus temas de interés son, a juzgar por las reiteraciones en el discurso, corrupción con 9 menciones, desarrollo con 11 veces y el predilecto en la narrativa de los gobiernos de la Cuarta Transformación: bienestar con 29 menciones.

Uno pensaría que, si no lo hizo en el discurso político, podría ampliarse en el texto completo del 1º Informe que tiene mil 226 páginas, y sin embargo apenas se menciona en seis ocasiones la palabra desaparecidos. En el apartado “Respeto a los Derechos Humanos y Atención a las Victimas”, se incluye breve un informe de actividades de la Comisión Nacional de Búsqueda, y se mencionan las reuniones de diálogo y atención a colectivos y familiares entre abril y junio de 2025.

Pero se olvida recordar que estos diálogos y encuentros fueron producto del hallazgo del campo de entrenamiento y centro de exterminio encontrado por el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco en el rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco en marzo de este año. Fue gracias a esta búsqueda de este colectivo, los videos e imágenes que difundieron y que su repercusión lo convirtieron en un suceso de impacto mundial que el Gobierno de la Presidenta Sheinbaum se vio obligada a encontrarse con las madres y colectivos de buscadores. Ahora que la atención mediática en ese hecho y en las madres buscadoras ha disminuido, a la Presidenta no le parece relevante referirse a los desaparecidos.

Lamentable.

Al eliminarlo de su discurso y narrativa, lo oculta y lo evade y por lo tanto se refleja en una disminuida voluntad política que lo aleja de las prioridades nacionales, como debería ser. Será necesario seguir acompañando a madres y colectivos buscadores para presionar políticamente al gobierno federal, y de todos los Estados, para que pongan la crisis por desaparición de personas en el centro de las prioridades de la sociedad mexicana.