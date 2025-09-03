El Tribunal de Disciplina Judicial se instaló con la advertencia de que habrá cárcel para los jueces corruptos y sanciones severas a quienes retarden o resuelvan injustamente los casos que les lleguen.

En la ceremonia realizada en la sede de la Judicatura, se dio a conocer que la magistrada Eva Verónica de Gyvés Zárate, quedó al frente dicho órgano tras ser electa en sorteo.

Durante el acto, al que asistieron el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, y la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, entre otros funcionarios, se les colocó la toga a los cinco integrantes del Tribunal: Celia Maya García, Eva Verónica de Gyvés Zárate, Bernardo Bátiz Vázquez, Isabel Indira García Pérez y Rufino H. León Tovar.

En su mensaje, la presidenta del Tribunal de Disciplina Judicial aseguró que dicho órgano no perseguirá a los jueces y magistrados que no comulguen con los cambios en el Poder Judicial de la Federación, sino que será un Tribunal que vigilará las conductas a partir de la ley.

Afirmó que sus integrantes se ajustarán a la austeridad, honestidad y mucho trabajo, que es lo que exige la sociedad. “Este Tribunal revisará, entre otras cosas, que los proceso sean ágiles, que se investigue donde haya duda de honestidad, que se trabaje con conocimiento de los asuntos, entre otras cosas, pero sobre todo que resuelvan con justicia”.

Sin embargo, su homólogo, Rufino H. León Tovar, advirtió que habrá cárcel para los jueces corruptos y sanciones a los que retarden o resuelvan injustamente los casos. “Desterremos de una vez por todas la idea de que en México solo tienen acceso a la justicia quienes tienen poder o dinero, llegó el momento de pagar a los mexicanos una deuda histórica de justicia, porque donde no hay justicia tampoco hay libertad”, expuso.

En tanto, el magistrado Bernardo Bátiz Vázquez señaló que no serán “la inquisición y perseguidores de amigos o de enemigos, pero sí, dijo, vigilarán su conducta y su fortuna cómo la hicieron”.

“No vamos a ser inquisidores, vamos a ser compañeros que vamos a apoyar, pero sí ser estrictos cuando alguien cometa una mala conducta. Somos revisores, no de las sentencias, sino de la conducta, de cómo se portan”.

CT