"Deben prepararse para perder el 'privilegio de mandar'": AMLO

El candidato a la presidencia por de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, auguró que fracasará la estrategia de declinaciones Meade-Anaya para que uno solo lo enfrente, por lo que la mafia de poder "tiene ya que preparase sociológicamente (...) ya no van a tener el privilegio de mandar".

Les garantizó que nadie va a ser perseguido, sólo "va a haber un auténtico estado de derecho porque ahora a lo que ellos están acostumbrados es al estado de chueco, al estado de cohecho".

En mitin en Iztacalco, en la Ciudad de México para acompañar a los candidatos locales, el abanderado presidencial festejó que la muestra de que va arriba en las encuestas es que existe el plan para que decline uno de sus oponentes, José Antonio Meade, de la coalición Todos por México, o Ricardo Anaya, de la coalición Por México al Frente, para enfrentarlo en las urnas.

"Vamos muy bien, están muy nerviosos los de la mafia del poder pero no van a lograr nada.

"Ahora tienen una estrategia que quieren unirse. Están buscando que se unan todos en contra de ya saben quién, pero no les va a funcionar, ya el pueblo de México tomó la decisión de que haya un cambio verdadero y ellos tienen ya que preparase sociológicamente —los de la mafia del poder— porque ya no van a poder robar, se va a acabar la robadera y ya no van a tener el privilegio de mandar.

"Eso sí, va a haber garantías para que no sean perseguidos, no somos rencorosos. Ya lo dije y lo repito, no es mi fuerte la venganza, van a poder actuar con absoluta libertad incluso hacer negocios lícitos, pero ya no negocios al amparo del poder y mediante la corrupción, eso se acabó".

En el mitin exprés, pues debe viajar a Tamaulipas, López Obrador estuvo acompañado de la candidata a jefa de gobierno de la ciudad, Claudia Sheinbaum, el abanderado a alcalde Armando Quintero y los aspirantes al Senado Martí Batres y Citlali Hernandez.

El evento, realizado en la calle 245 y sur 16 de la Agrícola Oriental, céntrica ubicación de Iztacalco, tuvo que realizarse en terracería, pues el lunes maquinaria pesada quitó el pavimento presuntamente para evitar el evento de Morena.

Por ello López Obrador ofreció regresar a Iztacalco este año "como presidente electo".