Los padres de la joven Debanhi Escobar fueron recibidos por Samuel García, gobernador de Nuevo León, y por su esposa Mariana Rodríguez, en el Palacio de Gobierno.

En su cuenta de Instagram, Mariana Rodríguez dijo que ha estado pendiente del caso de Debanhi: "Sé que este acto ocasiona enojo, dudas, pero igual que todos ustedes, estamos esperando que la Fiscalía nos informe de manera oficial qué fue exactamente lo que sucedió".

"Los únicos que conocen la investigación, es la Fiscalía. Queremos que la Fiscalía salga a dar el minuto a minuto de qué fue lo que sucedió ese día y todos estos 13 días de búsqueda", dijo la también influencer.

"Me están escribiendo si fue un accidente. No he opinado al respecto porque se me haría muy irresponsable. Esos datos no han salido de manera oficial", agregó.

Los empleados del Motel Nueva Castilla fueron quienes alertaron a las autoridades en Nuevo León sobre olores fétidos que salían de la cisterna en desuso del inmueble, lugar en donde más tarde encontrarían el cuerpo de una mujer, relacionado con la joven Debanhi Escobar y cuya vestimenta corresponden.

"El alertamiento lo dan empleados del propio motel, por los olores fétidos que se empezaban a desprender de ese lugar", detalló Ricardo Mejía Berdeja, subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana.

OA