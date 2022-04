Debanhi: "Me equivoqué, creí en la Fiscalía", dice papá de la joven desaparecida en Nuevo León

Entre lágrimas y con la voz entre cortada, el papá de Debanhi Escobar, Mario Escobar, arremetió en contra de la Fiscalía de Nuevo León, minutos después de enterarse del hallazgo del cuerpo de una mujer en la zona que desapareció la joven.

“Mi hija está muerta y no sé qué hacer"

Mario Escobar criticó que los elementos de la Fiscalía no actuaron oportunamente, además, que durante todo este tiempo que duró la búsqueda, nunca recibió información oportuna sobre el caso.

MI HIJA ESTÁ MUERTA Y NO SÉ QUÉ HACER, DICE PADRE DE #DebanhiEscobar



Confirma que vestimenta del cuerpo encontrado es la que portaba su hija cuando desapareció



Feministas marcharán a las 5:30 pm al Palacio de Gobierno para exigirle justicia al gobierno de @samuel_garcias pic.twitter.com/0gKXWf1Dwe — Itzel Cruz Alanís (@i_alaniis) April 22, 2022

“Mi hija está muerta y no sé qué hacer. Estoy molesto porque me equivoqué, creí en la Fiscalía, repito en la Fiscalía. Nunca me pasaron los tomos, nunca los tuve en mi poder porque ellos no hicieron su trabajo”, sentenció.

Visiblemente enojado, el señor Mario acusó a las autoridades de no brindarles información y no dejarles ingresar a la zona donde fue encontrado el cuerpo de Debanhi.

“Tal vez porque no era su hija, porque pónganse en el papel de nosotros y van a sentir lo que estamos sintiendo”, finalizó Mario, quien confirmó que el cuerpo de la mujer que fue hallado ayer jueves tiene la misma vestimenta que usaba Debanhi el día de su desaparición.

Aunque todavía falta la confirmación de ADN, Ricardo Mejía Berdeja, subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, dijo que había un crucifijo que coincide con uno que traía Debanhi.

GC