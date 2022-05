Autoridades de Nuevo León refirieron que en el caso de la muerte de Debanhi Escobar, "ninguna persona ingresó o revisó" las cisternas del motel Nueva Castilla, donde se encontró el cuerpo de la joven.

Griselda Núñez Espinosa, titular de la Fiscalía Especializada en Feminicidios del estado, dijo en conferencia de prensa que las autoridades trabajan con binomios caninos, pero los animales no detectaron el cuerpo.

"Es importante precisarles, para todas y para todos, que dentro de las carpetas de investigación, se tiene que al momento en el que acuden a este lugar, las personas que se encontraban allí, no hicieron referencia de esa área en desuso. Entonces continuamos en la revisión de los videos para determinar si hay alguien que se observa allí, y lo que podemos advertir de los informes que hay dentro de la carpeta, es que ninguna persona ingresó o revisó esa área", declaró la fiscal Nuñez.

Describió que en las bitácoras de investigación, "no se tienen la distribución de esa área en específico, toda vez que no se tiene la distribución de tareas en esa área en específico, toda vez que no se refirió por parte de los empleados, la existencia, ni que estuviera en desuso".

Indicó que los videos son "pieza clave" porque así "podemos advertir, en este caso el cuerpo de Debanhi, las características de Debanhi, también de otras servidoras y servidores públicos que pudieron estar en la observación de ese espacio".

Autoridades de Nuevo León informaron que investigan a un hombre que aparece en uno de los videos obtenidos, por el caso de la muerte de la joven Debanhi Escobar, además que se aseguraron 5 vehículos que aparecen en el motel Nueva Castilla.

Señaló que aún no hay indiciados por el caso, porque están en la fase de investigar qué pasó.

En conferencia de prensa, la titular de la Fiscalía Especializada en Feminicidios del estado señaló que se han revisado diversos videos y "respecto a las personas que se puede visualizar o se aprecia en el video, la persona tiene características de hombre".

La fiscal compartió que, de acuerdo con imágenes de una cámara del ingreso al motel Nueva Castilla, se aseguraron 5 vehículos "y las cinco personas que manejaban esos vehículos, dentro de esa temporalidad, también han sido entrevistadas".

"La característica de la persona, tenemos la certeza que es un hombre, por lo tanto, hasta el momento, no se tiene alguna imagen positiva de Debanhi en algún otro momento de la secuencia de los diversos videos que se tienen a partir de las 5 de la mañana, que es la última de las cámaras; la primera y última de la cámara, en donde fue ubicado el cuerpo; es decir, donde ha sido el lugar del hallazgo", puntualizó.

La fiscal en materia de feminicidio señaló que habrá una sanción para el motel Nueva Castilla por evadir la entrega de videos del día de los hechos.

Insistió en que se siguen varias líneas de investigación en el caso de Debanhi Escobar, sin que haya predominancia de alguna sobre las otras, rechazando que se esté en la línea de muerte por accidente.

