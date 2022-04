Debanhi: ¡Ojo! Se filtran videos y procederán contra funcionarios por revictimizarla

Después de que se practicó una diligencia por más de siete horas en la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos Contra Mujeres, Mario Escobar, padre de Debanhi Escobar, informó que se procederá principalmente contra los servidores públicos que filtraron videos que obran dentro de la carpeta de investigación relacionada con la desaparición y muerte de su hija.

También se explicó que con este tipo de acciones se comete un delito y se revictimiza no sólo a su hija y a su familia, sino también a todas las personas que aparecen en esos materiales que estaban bajo resguardo.

Cometieron un delito al filtrar los videos

Caber resaltar que se está investigando de dónde se filtraron los videos, ya que su padre insistió en que no debieron haberse filtrado en la diligencia.

El fiscal general, Gustavo Adolfo Guerrero, "y si existe algún culpable tomará las medidas correspondientes”, como en su momento decidió la remoción de los fiscales especializados en Personas Desaparecidas y Anti-secuestro, por presuntas fallas u omisiones relacionadas con la búsqueda e investigación relacionada con la desaparición de su hija, localizada sin vida el 21 de abril dentro de una cisterna.

“Eso constituye un delito que amerita cárcel, y se debe proceder contra todo aquél que resulte responsable”

“Eso constituye un delito que amerita cárcel, y se debe proceder contra todo aquél que resulte responsable, ya sean medios de comunicación o personal que los tenía bajo su resguardo como parte de la cadena de custodia”, además de que se viola el debido proceso y se afectan los derechos a la seguridad de datos personales, dijo Mario Escobar.

Papá de Debanhi tuvo amenazas de muerte

Por otra parte, sobre las amenazas de muerte que denunció el papá de Debanhi, el día de ayer, antes de ingresar a la diligencia en la Fiscalía Especializada en Feminicidios, comentó que le piden a través de mensajes de WhatsApp que ya no hable, y no siga diciendo cosas, lo cual quedó asentado en la carpeta de investigación.

No obstante, comentó que no pedirá protección porque no le tiene miedo a la muerte, pues lo más preciado que tenía, su hija, ya lo perdió.

Al dar a conocer dichas amenazas, comentó que si por seguir exigiendo justicia para Debanhi le toca ir a Laguna de Labradores, municipio de Galeana, donde fue sepultada, está dispuesto a ello, pues la bóveda donde descansan los restos de su única hija tiene lugar para tres personas.

Hay más confianza en la investigación

Comentó que ya recibió los resultados de la necropsia que contrató con un perito externo; pero apenas se empezó su análisis para comprobar si hay alguna diferencia con la que realizó el Servicio Médico Forense de la Fiscalía General de Justicia del Estado, lo cual en su momento dará a conocer.

El padre de Debanhi señaló que hoy tiene más confianza en el equipo que lleva la investigación, porque además están interviniendo otras instituciones como el Observatorio Nacional, de la Comisión Nacional de Víctimas, la CNDH, la CEDH, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal.

Durante la diligencia lo atendieron la Fiscal Especializada en Feminicidios, Griselda Núñez Espinosa, el vicefiscal Luis Enrique Orozco, y sus respectivos equipos de trabajo.

MV