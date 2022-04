La noche de ayer jueves se informó que el cuerpo de una mujer había sido encontrado en el lugar donde desapareció Debanhi Escobar, en Nuevo León. Tras esta noticia, en redes sociales comenzó a circular un video donde se escucha a Mario Escobar reclamando a los peritos que se encontraban en el sitio.

En dicho video, que dura apenas 16 segundos, se escucha claramente cómo Mario Escobar enfrenta a personal de la Fiscalía de Nuevo León y los cuestiona por el tiempo que tardaron en encontrar el cuerpo de su hija.

"¡13 días aquí, ¿cuántas veces estuvieron aquí?, ¿cuántas veces?!"

"¡13 días aquí, ¿cuántas veces estuvieron aquí?, ¿cuántas veces?!", dice en repetidas ocasiones el papá de Debanhi.

Mientras transmitía en vivo la página Mafian Tv en Facebook, autoridades cercaron Motel Nueva Castilla en Escobedo.



Papá de Debanhi grito a los investigadores “13 días aquí, cuantas veces estuvieron aquí” #DebanhiEscobar pic.twitter.com/WI54QD5UNy — Mario Castillo (@mariocastillob) April 22, 2022

El material fue compartido por el periodista Mario Castillo y ya tiene más de un millón de reproducciones. En el mismo, se puede leer un sinfín de comentarios donde usuarios de Tiwtter recriminan las acciones de las autoridades y muestran su repudio por lo ocurrido con Debanhi.

A las 21:08 horas de ayer, la Fiscalía de Nuevo León informó a través de redes sociales que habían encontrado el cuerpo de una mujer dentro de una cisterna en el motel donde se vio por última vez a Debanhi, sin embargo, aclaró que primero tendrían que realizar los estudios pertinentes para confirmar que es el cuerpo de la joven.

Pese a esto, el padre de Debanhi dijo a medios de comunicación que se trataba del cuerpo de su hija, pues portaba un crucifijo y la misma ropa que tenía el último día que fue vista con vida.

“Mi hija está muerta y no sé qué hacer. Estoy molesto porque me equivoqué, creí en la Fiscalía, repito en la Fiscalía. Nunca me pasaron los tomos, nunca los tuve en mi poder porque ellos no hicieron su trabajo”, sentenció.

GC