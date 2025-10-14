Como parte de un apoyo que busca facilitar el acceso a medicamentos y productos básicos para mejorar la calidad de vida de las personas mayores, el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam) y Farmacias Similares se han unido para ofrecer un descuento exclusivo a los beneficiarios que presenten la credencial emitida por el organismo .

El Inapam es una entidad pública mexicana encargada de velar por el bienestar de los adultos mayores, y es a través de su llamada Tarjeta Inapam, que los beneficiarios pueden acceder de manera rápida, cómoda y sencilla a descuentos y tarifas preferenciales en distintos negocios y servicios .

Aunque los descuentos Inapam están disponibles en cientos de establecimientos en todo el país, uno de los más destacados es el que ofrece Farmacias Similares.

Según el Directorio de Beneficios 2025 con la Credencial Inapam, Farmacias Similares otorga un 10% de descuento en todas las compras a cualquier persona que presente su tarjeta Inapam antes de paga r.

Este beneficio aligera significativamente la carga económica de los adultos mayores, especialmente de quienes requieren medicamentos de manera constante.

El descuento es exclusivo para los beneficiarios Inapam y estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2025.

Cabe destacar que cualquier versión de la tarjeta Inapam es válida, sin importar el año de expedición, siempre y cuando los datos de la persona mayor sean completamente legibles.

Con esta iniciativa, tanto Inapam como Farmacias Similares reafirman su compromiso de ofrecer medicamentos a menor costo , beneficiando a un sector de la población particularmente vulnerable.

Descubre todas las ventajas y beneficios de tu tarjeta INAPAM visitando su página oficial en https://www.gob.mx/inapam.

