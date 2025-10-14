Martes, 14 de Octubre 2025

LO ÚLTIMO DE México

México |

¿Cuánto descuento tienen los adultos mayores en Farmacias similares con Inapam?

Inapam incluye en su catálogo 2025 todos los descuentos para adultos mayores, y esta vez Dr. Simi se suma para ofrecer un beneficio especial

Por: Ximena Citlalli Pacheco Álvarez

Inapam y Farmacias Similares ofrecen un descuento exclusivo a adultos mayores que presenten su credencial vigente. ESPECIAL

Inapam y Farmacias Similares ofrecen un descuento exclusivo a adultos mayores que presenten su credencial vigente. ESPECIAL

Como parte de un apoyo que busca facilitar el acceso a medicamentos y productos básicos para mejorar la calidad de vida de las personas mayores, el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam) y Farmacias Similares se han unido para ofrecer un descuento exclusivo a los beneficiarios que presenten la credencial emitida por el organismo.

Te puede interesar: ¿Cuáles son los descuentos disponibles en Sams Club para adultos mayores con Inapam?

El Inapam es una entidad pública mexicana encargada de velar por el bienestar de los adultos mayores, y es a través de su llamada Tarjeta Inapam, que los beneficiarios pueden acceder de manera rápida, cómoda y sencilla a descuentos y tarifas preferenciales en distintos negocios y servicios.

Aunque los descuentos Inapam están disponibles en cientos de establecimientos en todo el país, uno de los más destacados es el que ofrece Farmacias Similares.

Según el Directorio de Beneficios 2025 con la Credencial Inapam, Farmacias Similares otorga un 10% de descuento en todas las compras a cualquier persona que presente su tarjeta Inapam antes de pagar.

Este beneficio aligera significativamente la carga económica de los adultos mayores, especialmente de quienes requieren medicamentos de manera constante.

El descuento es exclusivo para los beneficiarios Inapam y estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2025.

Cabe destacar que cualquier versión de la tarjeta Inapam es válida, sin importar el año de expedición, siempre y cuando los datos de la persona mayor sean completamente legibles.

También puedes leer: Aumento al transporte público en Edomex: ¿En qué municipios aplicará la nueva tarifa?

Con esta iniciativa, tanto Inapam como Farmacias Similares reafirman su compromiso de ofrecer medicamentos a menor costo, beneficiando a un sector de la población particularmente vulnerable.

Descubre todas las ventajas y beneficios de tu tarjeta INAPAM visitando su página oficial en https://www.gob.mx/inapam. 

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * *

XP

Temas

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones