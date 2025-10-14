Asesinan a ex presidenta municipal de Cuauhtémoc, Colima, Gabriela Mejía

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Colima inició una carpeta de investigación con perspectiva de género tras el ataque armado en el que perdió la vida la ex presidenta municipal de Cuauhtémoc, Gabriela Mejía M.

El hecho ocurrió la tarde de este martes 14 de octubre en la colonia El Cariño, donde además una persona más resultó lesionada.

De inmediato, personal de la FGE —integrado por Agentes Estatales de Investigación, Agentes del Ministerio Público y Peritos— se trasladó al lugar para acordonar la zona y realizar las primeras diligencias, con el objetivo de reunir los indicios necesarios para esclarecer el crimen.

La dependencia estatal informó que mantiene una estrecha colaboración con otras instituciones de los ámbitos estatal y federal para dar con los responsables y llevarlos ante la justicia.

Finalmente, la Fiscalía exhortó a la ciudadanía a proporcionar información que contribuya a las investigaciones o a reportar cualquier hecho delictivo al número de emergencias 911 o a la línea de denuncia anónima 089.

