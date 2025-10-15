Un acalorado debate se registró en el Senado entre legisladores de Morena y de la oposición, quienes se acusaron mutuamente de la situación que enfrentan miles de familias afectadas por las inundaciones en cinco estados del país.

Los senadores del PAN exigieron la reinstauración del Fondo Nacional de Desastres (Fonden), desaparecido durante el sexenio del ex presidente Andrés Manuel López Obrador, mientras que el coordinador de Morena, Adán Augusto López Hernández, aseguró que revivir ese fondo sería regresar a un pasado de corrupción. “Hay quienes añoran el Fonden, símbolo de corrupción. Este país vive nuevos tiempos de solidaridad”, afirmó.

El líder panista en el Senado, Ricardo Anaya, subrayó que, pese a la supuesta corrupción que motivó la desaparición del fondo, no se han presentado denuncias ni detenido a responsables. “Lo que se necesita ahora son recursos para ayudar a la gente y no politizar el asunto”, recalcó.

La senadora del PRI, Carolina Viggiano, criticó que José María Tapia, director del Fonden durante el gobierno de Peña Nieto, ahora pertenece a Morena y fue candidato en Querétaro. Por su parte, la panista Mayuli Latifa Martínez calificó de hipócritas a los morenistas, al no responsabilizar a Tapia pese a la desaparición del fondo.

El debate evidenció la polarización sobre la gestión de los recursos para emergencias y la necesidad de apoyo inmediato a los damnificados, en medio de acusaciones cruzadas sobre corrupción y responsabilidades políticas.

