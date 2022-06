Cumbre de las Américas: Grave error, ausencia de AMLO en el evento, dicen senadores

Senadores de oposición reprobaron la decisión del Presidente Andrés Manuel López Obrador de no asistir a la Cumbre de las Américas, que esta semana se realizará en la Ciudad de Los Ángeles, debido a que el gobierno de Estados Unidos no invitó a los presidentes de Cuba, Venezuela y Nicaragua.

La vicecoordinadora de la bancada panista en la Cámara Alta, Kenia López Rabadán, afirmó que el mandatario mexicano se equivoca al anteponer sus caprichos y su amistad con dictadores a las relaciones diplomáticas del país.

"A asistir a la Cumbre es una responsabilidad de Estado, es una responsabilidad del primer mandatario, y si lo que hace es no asistir para quedar bien con sus amigos que son violadores de Derechos Humanos y son gobiernos autoritarios es una vergüenza, porque se está comportando como un representante ideológico y no como el presidente de los mexicanos", expresó.

La senadora López Rabadán lamentó la situación en que queda México por la negativa de López Obrador a participar en esta reunión cumbre.

"La Cumbre de las Américas no es un tema social, es un espacio en el que se construye en favor de la democracia, el desarrollo de la región y por supuesto, en esta cumbre lo que se busca es beneficiar a los pueblos de las Américas. Lamentablemente, el Presidente no entiende esto y toma de rehén a nuestro país porque no se cumplen sus caprichos", puntualizó en conferencia de prensa virtual.

Por su parte, la también panista Gina Andrea Cruz Blackledge, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte, del Senado, escribió en redes sociales que la negativa del Presidente López Obrador a asistir a la Cumbre de las Américas "es un grave error (porque) nos relega a un segundo plano en la definición de la agenda continental en migración, seguridad, cambio climático, tráfico de armas, agua y cadenas de valor".

En tanto, también en las redes sociales, el senador Emilio Álvarez Icaza, del Grupo Plural, aseguró que el Presidente mexicano es un incongruente, ya que por un lado pide que se incluyan a todos los países del continente para la Cumbre de la Américas, y por el otro, "él ha sido incapaz de convocar a la oposición del país para un diálogo".

"El excluyente pide inclusión. Desde el 2018, #AMLO no ha tenido una sola reunión conjunta con la oposición en #México para escuchar e incluso corregir acciones en un espacio plural", escribió en Twitter.

Sin embargo, subrayó, López Obrador "exigía a @POTUS ser 'incluyente' e invitar a gobiernos dictatoriales a la Cumbre en #LA".

JM