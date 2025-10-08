Antes de su comparecencia ante el pleno del Senado este miércoles 8 de octubre, el canciller Juan Ramón de la Fuente hizo referencia al Tratado México-Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que tendrá una revisión en 2026.

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores dijo que la revisión del tratado será ordenada y bajo lineamientos de la Presidenta de México, Sheinbaum Pardo. Además, comentó que el país mantiene diálogo continuo con Estados Unidos y Canadá en materia de comercio y seguridad.

De acuerdo con información de medios nacionales con los que habló antes de comparecer en el Senado, de la Fuente descartó la posibilidad de una ruptura en la relación comercial con Estados Unidos, pese a las recientes declaraciones del presidente Donald Trump, quien advirtió que la cancelación del T-MEC es una posibilidad.

"La relación va muy bien. Hay un diálogo continuo que se inició con las primeras llamadas entre la Presidenta Sheinbaum y el presidente Trump y que ha continuado a lo largo de estos meses", explicó.

“Nosotros mantenemos una buena relación con el secretario del Departamento de Estado, con Marco Rubio, que estuvo en México hace poco. Su visita fue muy clara en cuanto a cuáles son los términos de la relación. (…) Es decir, estas son las muestras claras, objetivas, que de alguna manera documentan en el día a día la relación que se tiene con ellos, el diálogo que sigue abierto, y sobre los principios fundamentales que la Presidenta Sheinbaum planteó con toda claridad: coordinación, cooperación sin subordinación y con un irrestricto respeto a nuestra soberanía y nuestra integridad territorial”, indicó.

El canciller señaló que las consultas previas a la revisión del T-MEC muestran que hay avances en función del diálogo con Estados Unidos y Canadá, y puntualizó que las negociaciones van en la dirección correcta.

"Los tiempos se van dando y se van cumpliendo, así que vamos a seguir trabajando. Es un proceso que no se va a definir en el corto plazo, tiene tiempos, pero los tiempos se van cumpliendo, las consultas públicas nos muestran que estamos en el carril adecuado".

Sobre mexicanos repatriados de Israel

El canciller Juan Ramón de la Fuente destacó la repatriación, "sanos y salvos", de los seis connacionales que integraron una misión humanitaria a Gaza y que se encontraban retenidos en Israel.

Al iniciar su mensaje ante los legisladores, de la Fuente recalcó que una de las prioridades del Gobierno de México en materia de política exterior, que han sido claramente delineadas por la Presidenta Claudia Sheinbaum, es la atención a las y los mexicanos en el extranjero.

"Esta mañana tuve la grata oportunidad de recibir en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a las seis personas mexicanas integrantes de la flotilla Global Sumud, que regresaron a nuestro país sanas y salvas, honrando así el principio de que la principal obligación que tenemos en la Secretaría de Relaciones Exteriores es velar por la protección y la integridad de nuestras y nuestros connacionales, donde se encuentren y bajo las circunstancias en las que se encuentren", subrayó el funcionario.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF