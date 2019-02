Cuauhtémoc Blanco denuncia a Graco Ramírez ante la FGR

El gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, presentó este miércoles ante la Fiscalía General de la República (FGR) una denuncia de hechos contra su antecesor en el cargo, Graco Ramírez Garrido, su esposa Elena Cepeda y su hijastro, Rodrigo Gayosso, así como el notario Javier Barona por los delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal.

Acompañado del consejero jurídico del gobierno de Morelos, Samuel Sotelo, y el asesor anticorrupción de la entidad, Gerardo Becerra, Blanco Bravo dijo que interpuso la denuncia porque Graco Ramírez y su familia afectaron al estado de Morelos durante su administración (2012-2018).

"Nosotros no vamos a permitir que se le haga daño a Morelos. No se vale lo que hizo el ex gobernador y su familia, no lo vamos a permitir"