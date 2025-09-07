El Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) amaneció este domingo con lluvias. De acuerdo con fuentes especializadas en meteorología, más precipitaciones podrían presentarse este domingo en la ciudad.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente oficial del Gobierno de México, advierte que en Jalisco se podrían presentar lluvias puntuales muy fuertes, las cuales podrían venir acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo.

Además, la institución encargada de monitorear, predecir y difundir información sobre el estado del tiempo a escala nacional y local, prevé un cielo medio nublado a nublado durante el día en la entidad, con un ambiente cálido a caluroso en la tarde.

Por su parte, el sitio especializado Meteored indica que la probabilidad de lluvia en Guadalajara se concentra en horas de la tarde y la noche. Estima una temperatura máxima de 28° C, y una mínima de 16°.

Probabilidad de lluvia para Guadalajara HOY

Hora Probabilidad de lluvia 17:00 60% 20:00 50% 23:00 30%

Probabilidad de lluvia para Guadalajara esta semana

Domingo 7 de septiembre - 80%

Lunes 8 de septiembre - 80%

Martes 9 de septiembre - 90%

Miércoles 10 de septiembre - 90%

Jueves 11 de septiembre - 90%

Viernes 12 de septiembre - 90%

Sábado 13 de septiembre - 80%

Clima Nacional

Pronóstico de lluvias para hoy 07 de septiembre de 2025:

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sinaloa, Nayarit, Durango, Zacatecas, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz (norte y sur), Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Campeche.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Chihuahua, Aguascalientes, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Puebla y Yucatán.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Baja California, Sonora, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos y Quintana Roo.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy 07 de septiembre de 2025:

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Zacatecas (sur), Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste), Morelos y Quintana Roo.

Pronóstico de temperaturas mínimas para hoy 07 de septiembre de 2025:

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Durango, Estado de México y Puebla.

