¿Cuándo es el último día para pagar el aguinaldo?

En la vida laboral es importante encontrar un espacio que te brinde seguridad laboral, es decir que te dé un salario digno y que te ofrezca las prestaciones de ley. En teoría, todos los trabajos deberían de darte esto último; sin embargo, en México, muchas empresas deciden actuar bajo la ilegalidad y no te dan algunos servicios. Debes saber que el pago del aguinaldo es una prestación que sí se establece en el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo (LFT), por lo que si perteneces al sector formal, cada diciembre, deben darte este pago.

El aguinaldo surgió en la LFT en 1970; anteriormente a esta fecha, algunos patrones daban cierta cantidad de dinero a sus empleados por ser época navideña, pero en la reforma de dicho año se estableció como obligatorio el pago de esta prestación y le denominaron "aguinaldo".

Te puede interesar: Recomendaciones para aprovechar al máximo tu aguinaldo

La Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo indica que en México, bajo ningún pretexto y sin consideración a la condición de las o los trabajadores, todos quienes tengan una relación laboral del tipo subordinada a un patrón, tienen derecho a recibir un aguinaldo.

¿Cuándo es la fecha límite para pagar aguinaldo?

De acuerdo con lo establecido en la Ley Federal del Trabajo, el último día que los empleadores tienen para entregar el pago correspondiente al aguinaldo es el 20 de diciembre.

No importa si no has estado un año trabajando en la empresa, tienes derecho a recibir esta prestación, sin embargo, no te toca el pago íntegro, sino la parte proporcional al tiempo laborado.

El monto mínimo a recibir, una vez cumplido el año, es de 15 días de salario; o si no se trabajó el año completo, a la parte proporcional de éste.

MM