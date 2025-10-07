El Gobierno federal reportó una disminución del 32% en el promedio diario de homicidios dolosos durante el primer año de gestión de Claudia Sheinbaum; sin embargo, siete estados concentran más de la mitad de los casos registrados en 2025.

Hoy, martes 7 de octubre, durante “La Mañanera del Pueblo”, la secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa, presentó el informe de incidencia delictiva con corte al 30 de septiembre de 2025, basado en datos de las 32 fiscalías del país.

Las autoridades federales señalaron que 2025 es el año con menor número de homicidios dolosos desde 2015, según las cifras consolidadas del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Entre enero y septiembre de 2025, siete entidades concentran el 51% del total de homicidios dolosos registrados en el país:

Guanajuato: 11.3% Chihuahua: 7.4% Baja California: 7.3% Sinaloa: 7.1% Estado de México: 6.6% Guerrero: 5.8% Michoacán: 5.6%

Con estos datos, el Gobierno de Claudia Sheinbaum destacó los avances en la reducción de la violencia homicida a nivel nacional, aunque reconoció que la concentración de casos en algunas entidades continúa siendo uno de los principales retos en materia de seguridad pública.

