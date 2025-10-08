Miércoles, 08 de Octubre 2025

Avanza discusión del Presupuesto 2026 con diálogo entre todas las fuerzas políticas

El proyecto de presupuesto contempla incrementos significativos en los rubros de Seguridad, Educación y Salud

Mery Pozos destaca apertura y consenso en los trabajos del Presupuesto de Egresos 2026. CORTESÍA

Los trabajos para la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación 2026 avanzan con mesas de análisis abiertas al público, informó la diputada federal Mery Pozos, quien destacó la importancia de incluir a todas las fuerzas políticas en este proceso.

Pozos señaló que el proyecto de presupuesto contempla incrementos significativos en los rubros de Seguridad, Educación y Salud, reflejando —dijo— el compromiso de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum por gobernar sin distinciones partidistas.

La legisladora subrayó además que el país mantiene una recaudación histórica sin recurrir al aumento de impuestos, resultado de la colaboración de los contribuyentes y del esfuerzo del Gobierno Federal por recuperar los adeudos de los grandes deudores fiscales.

