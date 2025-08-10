La nueva tienda de la cadena de Costco ya está en funciones, ampliando así su presencia en Jalisco. Esta nueva tienda está ubicada en el municipio de Zapopan, justo frente a Plaza San Isidro, sobre Periférico Norte, una zona estratégica por su alto flujo vehicular y cercanía con diversos fraccionamientos y centros comerciales.

Con esta apertura, Zapopan cuenta con dos sucursales, sumándose a la ya establecida en avenida Vallarta. Además, Costco ya opera en Tlajomulco de Zúñiga, sobre avenida López Mateos, y en Puerto Vallarta, consolidando su presencia en tres municipios clave del Estado.

¿Cómo llegar a Costco?

Para quienes circulan por Periférico Norte, el nuevo Costco está ubicado a unos metros del cruce con la avenida Río Blanco, frente a Plaza San Isidro. Es accesible tanto en vehículo privado como en transporte público, ya que varias rutas atraviesan esta zona.

El domicilio es Anillo Periférico Norte Manuel Gómez Morín 1235, Rinconada de La Azalea, San José del Bajío, 45132 Zapopan, Jalisco.

Su ubicación es ideal para quienes viven en el norte y noroeste de la ciudad, facilitando el acceso sin necesidad de recorrer largas distancias.

¿Qué ofrece la nueva tienda?

Además de su amplio catálogo de productos al mayoreo —que incluye alimentos, tecnología, electrodomésticos, muebles, ropa y más— Costco ofrece beneficios exclusivos a sus socios, como exámenes de la vista gratuitos, descuentos en farmacia y servicios adicionales. Obtener la membresía es un trámite sencillo que puede realizarse en cualquier sucursal.

La apertura de esta nueva tienda ha despertado entusiasmo entre los consumidores, quienes ahora tienen una opción más cercana para aprovechar los precios competitivos y servicios característicos de la cadena.

EE