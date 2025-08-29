El partido León vs Querétaro abrirá las actividades del sábado dentro de la Jornada 7 (J7) del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX. El juego enfrentará a un equipo que de manera momentánea está clasificado al Play-In contra uno de los peores del certamen. Aquí te decimos el horario del encuentro, los canales de transmisión y cómo llegan a esta fecha.

Esté sábado, León recibe a los Gallos Blancos con la firme misión de no dejar escapar puntos.

La Fiera llega a este encuentro con dos partidos seguidos sin perder: primero ganó al Necaxa por la mínima diferencia, y luego empató ante Pachuca a un gol. Con estos resultados, los del Bajío suman 7 unidades y ocupan el noveno lugar en la General, por lo que están, de momento, clasificados al Play-In.

Por otro lado, Querétaro está en la penúltima posición de la Tabla General con solo 4 puntos, y solo ha ganado al San Luis (3-2) en la pasada Jornada 6.

Ambas escuadras necesitan de los tres puntos para no rezagarse en la tabla general.

El partido de la J7 del Apertura 2025 se disputará este sábado 30 de agosto a las 17:00 horas en el Estadio León, de la ciudad del mismo nombre, en Guanajuato. Los aficionados podrán seguir la transmisión en vivo a través de televisión por streaming.

Dónde ver EN VIVO el partido de J7 León vs Querétaro

Fecha y hora: Sábado 30 de agosto, 17:00 horas

Sábado 30 de agosto, 17:00 horas Estadio: León, León, en Guanajuato

León, León, en Guanajuato Transmisión (canales para ver en vivo): Caliente TV, Tubi, FOX

*Con información de SUN

**Horarios del centro de México

***Sujeto a cambios de transmisión

----

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

Lee también: Calendario de partidos de la J7 del Apertura 2025

OF