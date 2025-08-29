El partido León vs Querétaro abrirá las actividades del sábado dentro de la Jornada 7 (J7) del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX. El juego enfrentará a un equipo que de manera momentánea está clasificado al Play-In contra uno de los peores del certamen. Aquí te decimos el horario del encuentro, los canales de transmisión y cómo llegan a esta fecha.Esté sábado, León recibe a los Gallos Blancos con la firme misión de no dejar escapar puntos.La Fiera llega a este encuentro con dos partidos seguidos sin perder: primero ganó al Necaxa por la mínima diferencia, y luego empató ante Pachuca a un gol. Con estos resultados, los del Bajío suman 7 unidades y ocupan el noveno lugar en la General, por lo que están, de momento, clasificados al Play-In.Por otro lado, Querétaro está en la penúltima posición de la Tabla General con solo 4 puntos, y solo ha ganado al San Luis (3-2) en la pasada Jornada 6.Ambas escuadras necesitan de los tres puntos para no rezagarse en la tabla general.El partido de la J7 del Apertura 2025 se disputará este sábado 30 de agosto a las 17:00 horas en el Estadio León, de la ciudad del mismo nombre, en Guanajuato. Los aficionados podrán seguir la transmisión en vivo a través de televisión por streaming.*Con información de SUN **Horarios del centro de México ***Sujeto a cambios de transmisión----*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppOF