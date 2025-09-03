Desde el 1 de septiembre, Costco comenzó a aplicar un nuevo beneficio exclusivo para los clientes con Membresía Ejecutiva, quienes ahora cuentan con un horario preferencial de compras por la mañana. La medida, según la compañía, busca reconocer la fidelidad de este grupo de socios.

Los miembros ejecutivos tienen la posibilidad de ingresar a las tiendas de 9:00 a 10:00 a.m. todos los días de la semana. No obstante, los sábados este beneficio se reduce a solo 30 minutos, ya que a partir de las 9:30 a.m. se abre el acceso al público general. En el resto de los días, la entrada para los demás socios continúa a partir de las 10:00 a.m.

Reacciones de los clientes

El cambio generó opiniones divididas, especialmente entre los usuarios de las membresías Gold Star y Business, que no cuentan con acceso temprano. Ante las críticas, Costco explicó a Business Insider:

“Nuestros miembros ejecutivos son nuestros clientes más leales y queremos reconocer su compromiso con Costco”.

Tipos de membresía y costos

La cadena actualmente ofrece tres modalidades de suscripción:

Gold Star: 65 dólares anuales.

Business: también con un costo de 65 dólares, sin incluir el horario preferencial.

Executive: 130 dólares al año, con beneficios adicionales como ofertas especiales y un crédito mensual de 10 dólares, vigente desde junio de 2024.

Ajustes recientes en la compañía

El nuevo esquema de horarios forma parte de los cambios que Costco ha implementado durante este año. En agosto, la empresa anunció la sustitución de Pepsi por Coca-Cola en los patios de comida de sus sucursales en Estados Unidos, una medida que se mantendrá durante el otoño.

Cabe recordar que hasta 2013 la cadena ofrecía Coca-Cola, pero decidió cambiar a Pepsi para mantener en 1.50 dólares el precio del tradicional combo de hot dog. Con la nueva estrategia, Costco recupera la exclusividad de Coca-Cola tras más de diez años.

