Este miércoles 3 de septiembre, la Presidenta Claudia Sheinbaum informó que el acuerdo que firmó ayer con empresarios gasolineros para mantener un precio máximo de 24 pesos por litro seguirá siendo voluntario, y en donde destacó que participa el 98% de los gasolineros.En Palacio Nacional, la Mandataria dijo que los consumidores siempre van a encontrar una estación cuyos dueños hayan firmado el acuerdo y en donde el precio del combustible sea menor de 24 pesos."¿Va seguir siendo voluntario?", se le preguntó."Sí, participa el 98% de los gasolineros del país", explicó."¿Hay algún acuerdo ya para que el 2% se integre a este acuerdo?", se le insistió."No pues por eso lo presentamos aquí para que no compren gasolina o magna regular que cuesta más de 24 pesos, siempre van a encontrar una estación de servicio que haya firmado el acuerdo y que el precio sea menor a 24 pesos", contestó.Ayer en sus redes sociales, la Presidenta Claudia Sheinbaum informó que se renovó con empresarios gasolineros del país el acuerdo para la estabilización del precio del combustible."Agradezco a las y los empresarios gasolineros del país la renovación de la estrategia para la estabilización del precio de la gasolina", destacó.El pasado 27 de febrero, la Presidenta Claudia Sheinbaum y los empresarios del sector firmaron un acuerdo para establecer de forma voluntaria el precio máximo de 24 pesos en la gasolina magna, con la finalidad de proteger a la economía de las familias mexicanas. En esa ocasión, la titular del Ejecutivo federal explicó que el acuerdo era por seis meses, y posteriormente sería evaluado.