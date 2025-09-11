Pensión Mujeres Bienestar: Estas son las fechas para recibir la tarjeta si te registraste en agosto

A partir de octubre, el Gobierno de México comenzará a distribuir la tarjeta Bienestar a las mujeres que serán beneficiarias del nuevo programa Pensión Mujeres Bienestar. En esta etapa, recibirán el plástico aquellas que tienen entre 60 y 62 años, registradas en la convocatoria de agosto pasado, y que aún no cumplen la edad requerida para acceder a la pensión universal para adultos mayores de 65 años.

La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, informó el pasado lunes que se distribuirán 2 millones de tarjetas entre mujeres que serán incorporadas a este nuevo apoyo económico. Con esta acción, se prevé alcanzar un padrón de más de 3 millones antes de que finalice el año.

Dicha entrega de tarjetas Bienestar se realizará del 1 al 31 de octubre, pero el pago del apoyo económico será hasta el mes de noviembre.

¿Cuánto paga el programa de la Pensión Bienestar para mujeres?

De la misma manera que el resto de los programas sociales del gobierno, los pagos de la Pensión Mujeres Bienestar son cada dos meses, aunque en este las beneficiarias reciben 3 mil pesos.

Durante su participación en "La Mañanera del pueblo", Ariadna Montiel precisó que las beneficiarias serán notificadas mediante mensajes SMS enviados directamente a sus teléfonos celulares, en los cuales se les informará con claridad el lugar, día y hora para recoger su Tarjeta Bienestar.

Montiel hizo un llamado a las interesadas a mantenerse atentas únicamente a la información difundida a través de los canales oficiales del Gobierno Federal, ya que, advirtió, hay desinformación circulando sobre los programas sociales.

"Hay mucha información falsa en torno a los programas del Bienestar. Pedimos poner atención para que no tomen información incorrecta", reiteró.

El programa Pensión Mujeres Bienestar busca apoyar económicamente a mujeres que, aunque aún no cumplen 65 años, requieren respaldo para cubrir sus necesidades básicas. Este nuevo esfuerzo se suma a las estrategias sociales que buscan reducir la desigualdad y reconocer el trabajo no remunerado de millones de mujeres en México.

