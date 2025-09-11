Infonavit: Cuál es el siguiente paso si ya precalificó tu crédito

Para muchos trabajadores en México, contar con un crédito del Infonavit representa la posibilidad de alcanzar la meta de tener casa propia. El primer paso para lograrlo es la precalificación, pero ¿qué ocurre después de haberla obtenido? Existe un procedimiento clave que, aunque pocos conocen, resulta indispensable para concretar el financiamiento.

Se trata de la originación del crédito, un mecanismo que vincula al derechohabiente con notarios, proveedores y demás participantes que intervienen en la entrega del préstamo. Este camino arranca con la inscripción del crédito, en la que se recopila información sobre el producto elegido, los descuentos aplicados a tu salario y los detalles de la vivienda que piensas comprar o remodelar.

El siguiente punto en la ruta es la autorización. Aquí, el Infonavit revisa la documentación entregada y, en un lapso que no supera un mes, emite su resolución. Recibir una respuesta positiva es determinante, ya que significa que estás cada vez más cerca de obtener los recursos.

Superada esa etapa, se llega a la titulación, un acto jurídico mediante el cual el crédito queda formalizado en una escritura pública. Para este procedimiento es necesaria la participación de un notario, así como cubrir los gastos relacionados con el registro. Estos desembolsos deben considerarse en la planeación económica del solicitante.

Además, la titulación no solo da validez legal al préstamo, sino que también permite que el expediente sea enviado al Archivo Nacional de Expedientes de Crédito, donde queda resguardada toda la información. De esta manera, se concluye la originación y se garantiza que el proceso esté completo.

Aunque pueda parecer un trámite complejo, se trata de un camino estructurado que conduce directamente a la posibilidad de contar con vivienda propia. El Infonavit acompaña a los trabajadores en cada etapa, ofreciendo asesoría y apoyo para que hagan uso de su crédito de manera adecuada.

Es fundamental tener en cuenta que todos los detalles y requisitos pueden consultarse en la plataforma en línea Mi Cuenta Infonavit, a la cual puedes registrarte sin complicaciones. Si surgen dudas o se requiere atención personalizada, también está disponible el servicio de Infonatel, marcando al 800-008-3900 desde cualquier lugar del país.

En conclusión, la originación del crédito Infonavit es un proceso minucioso pero decisivo, que asegura que el financiamiento esté listo para ejercerse. Con una correcta orientación y claridad sobre cada etapa, el objetivo de adquirir vivienda se convierte en una realidad mucho más alcanzable.

BB