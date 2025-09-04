Érick “Chiquito” Sánchez vive con entusiasmo su regreso a la Selección Mexicana y así lo dejó ver en la antesala del partido amistoso que el Tricolor disputará este sábado en Oakland, California, frente a Japón, dentro de la Fecha FIFA de septiembre. El mediocampista del América aseguró sentirse orgulloso de portar nuevamente la camiseta nacional y destacó la importancia de estos compromisos ante el conjunto nipón y Corea del Sur.

“Muy contento de volver, de portar este escudo tan bonito, lleno de orgullo de poder representar a México. Estoy tranquilo por lo que he visto en estos días”, señaló el futbolista, quien además resaltó la comunicación clara que ha tenido con Javier Aguirre y su cuerpo técnico desde el inicio de la concentración.

Para Sánchez, enfrentar a selecciones asiáticas representa una gran oportunidad de medir el nivel del Tricolor: “Sabemos que son rivales complicados, que siempre están ahí en Mundiales, entonces creo que es un buen reto, son buenos partidos para lo que se viene. Hay que ser conscientes de que nosotros estamos para competirle a quien sea”.

El mediocampista también habló sobre la competencia interna en el equipo, la cual considera positiva rumbo al Mundial 2026, que tendrá a México como una de las sedes: “El tener esa competencia interna va a hacernos mejores jugadores y mejores personas. Tenemos que buscar ponerle la lista difícil al profe, eso nos ayuda a crecer”.

Finalmente, Sánchez se mostró ilusionado con la posibilidad de jugar una Copa del Mundo en casa: “Es algo que mucha gente quisiera y ahora tenemos la fortuna de tenerlo en nuestro país. Nos va a ayudar en todos los sentidos y tenemos que aprovecharlo”.

Con este ánimo, el “Chiquito” se perfila como una pieza clave en los partidos ante Japón y Corea del Sur, duelos que servirán para fortalecer la preparación del Tricolor rumbo al 2026.

SV