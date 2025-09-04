Venta Nocturna Liverpool: ¿Se aplica solo en tiendas físicas o también en línea?

La Venta Nocturna de Liverpool se ha convertido en uno de los acontecimientos más esperados por los consumidores en México, pues durante su realización es posible acceder a descuentos y promociones especiales en un amplio catálogo de productos que abarca desde mobiliario hasta prendas de vestir y cosméticos.

Este evento comercial se lleva a cabo en cuatro ediciones al año, coincidiendo con fechas clave como el Día de las Madres, el Día del Padre, el aniversario de la tienda y la temporada navideña. Cada jornada suele extenderse por dos o tres días, periodo en el que los clientes pueden aprovechar al máximo las ofertas que la departamental pone a su disposición.

Una duda común entre los compradores es si las promociones de la Venta Nocturna están disponibles únicamente en tiendas físicas o también en línea. La respuesta oficial confirma que las ofertas se pueden aprovechar tanto en las sucursales de Liverpool como a través de su sitio web y aplicación móvil.

Lo anterior brinda a los clientes la libertad de elegir la forma de compra que prefieran, ya sea visitando una tienda o comprando cómodamente desde casa.

¿Cuánto falta para la tercera Venta Nocturna?

La tercera Venta Nocturna tiene como finalidad celebrar el aniversario de Liverpool, si bien aún no se han anunciado las fechas oficiales, se prevé que como cada evento, se realice durante la primera semana de octubre.

Durante la Venta Nocturna, las tiendas físicas de Liverpool acostumbran extender su horario de servicio, que en la mayoría de los casos va de las 11:00 a las 21:00 horas, aunque puede variar de acuerdo con la sucursal.

Por su parte, la página web y la aplicación Liverpool Pocket mantienen las promociones disponibles durante las 24 horas que dura el evento, lo que brinda a los clientes la posibilidad de comprar en el momento que les resulte más cómodo, sin restricciones de tiempo.

A ello se suman beneficios exclusivos para los usuarios de las tarjetas Liverpool y Liverpool VISA, quienes obtienen descuentos adicionales y promociones especiales. También se ofrecen facilidades como compras a meses sin intereses y la alternativa de recoger los pedidos en sucursal mediante el sistema Click & Collect. Todo esto convierte la experiencia de compra en una opción más práctica y atractiva para los consumidores.

YC