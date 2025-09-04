Reportan bloqueo en la aduana de Lázaro Cárdenas

La madrugada de este jueves 4 de septiembre, transportistas de carga iniciaron un bloqueo en el Puerto de Lázaro Cárdenas, específicamente en los accesos de la Torre 08 (ASLA). Los operadores denuncian demoras excesivas en la aduana —que pueden extenderse de 12 a 18 horas—, así como un efecto dominó de demoras de hasta 36 horas sobre la carga y descarga en las terminales Hutchison Ports LCT y APM Terminals.

El plantón comenzó la noche del miércoles 3 de septiembre, alrededor de las 23:30 horas, en protesta por una problemática que se ha agudizado en el último mes, a pesar de que desde hace más de un año se han sostenido reuniones con personal de la aduana y de la Administración del Sistema Portuario Nacional (ASIPONA), sin que haya mejoras.

Uno de los reclamos principales es que el personal de la aduana suspende operaciones por cualquier incidente o condición climática adversa. En caso de lluvia, justifican detener el sistema de rayos gamma para proteger los equipos, pero aun cuando las precipitaciones cesan, no reanudan actividades, prolongando la espera. Si las lluvias ocurren en la mañana o noche, las operaciones suelen quedar detenidas hasta el día siguiente.

Las largas filas y tiempos de espera son parte de la cotidianidad, de hecho, muchos transportistas ingresan al patio o Centro de Atención Logística al Transporte (CALT), a las 6:30 de la mañana, donde esperan regularmente más de 200 transportistas en espera de atenderse, sin certeza de salir el mismo día.

Además de las deficiencias en el servicio, los transportistas denuncian abusos de los supervisores, quienes los regresan por mínimos detalles, como fisuras en llantas derivadas del clima o las malas vialidades, también eliminando el tiempo de tolerancia en las citas, mientras documentan en horas tempranas, lo cual no garantiza avanzar.

A ello se suman la ausencia de servicios básicos en el puerto, como sanitarios, falta de sobras, sumándose a una serie de condiciones precarias de largas horas bajo el sol en cabinas sobrecalentadas, con esperas comunes de 12 horas y hasta 36 horas, más el tiempo de carretera.

Transportistas, agentes aduanales, agentes de carga y consignatarios, operadores logísticos, exigen una acción inmediata para evitar escalamiento del conflicto y evitar pérdidas logísticas significativas.

