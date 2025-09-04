Clima en Tepatitlán de Morelos hoy: el pronóstico para el jueves 4 de septiembre de 2025

El clima en Tepatitlán de Morelos para este jueves 4 de septiembre informa que estará con lluvia moderada con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 24 grados.

Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 62%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tepatitlán de Morelos

Viernes 5 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15

Sábado 6 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15

Domingo 7 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15

Lunes 8 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14

Martes 9 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15

Miércoles 10 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 15

Jueves 11 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 14

