Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el jueves 4 de septiembre de 2025

El clima en Puerto Vallarta para este jueves 4 de septiembre anticipa que estará con lluvia moderada con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 24 grados.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 63%.Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Viernes 5 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 24Sábado 6 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 24Domingo 7 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 25Lunes 8 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 25Martes 9 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 26Miércoles 10 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 25Jueves 11 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 24Clima en Guadalajara Clima en Monterrey Clima en Tapalpa Clima en Tlaquepaque Clima en Mazamitla Clima en Chapala Clima en Tonalá Clima en Cancún Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Zapopan Clima en Ciudad de México Clima en El Salto Clima en Tepatitlán de Morelos