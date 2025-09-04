Jueves, 04 de Septiembre 2025

Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el jueves 4 de septiembre de 2025

El clima en Puerto Vallarta para este jueves 4 de septiembre anticipa que estará con lluvia moderada con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 24 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 63%.

Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Viernes 5 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 24

Sábado 6 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 24

Domingo 7 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 25

Lunes 8 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 25

Martes 9 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 26

Miércoles 10 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 25

Jueves 11 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 24

