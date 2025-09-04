Jueves, 04 de Septiembre 2025

Clima en Tonalá hoy: el pronóstico para el jueves 4 de septiembre de 2025

Redacción web

El clima en Tonalá para este jueves 4 de septiembre determina que estará con lluvia moderada con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 23 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 15 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 76%.

Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 1 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tonalá

Viernes 5 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14

Sábado 6 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14

Domingo 7 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14

Lunes 8 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 14

Martes 9 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 14

Miércoles 10 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14

Jueves 11 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14

