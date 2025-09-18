Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el jueves 18 de septiembre de 2025

El clima en Monterrey para este jueves 18 de septiembre anticipa que estará con lluvia ligera con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 90% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 21 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Viernes 19 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 22

Sábado 20 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 22

Domingo 21 de septiembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 23

Lunes 22 de septiembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 23

Martes 23 de septiembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 24

Miércoles 24 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 23

Jueves 25 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 23

