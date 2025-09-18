Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el jueves 18 de septiembre de 2025

El clima en Puerto Vallarta para este jueves 18 de septiembre prevé que estará con lluvia de gran intensidad con 30 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 25 grados.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 67%.Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.Viernes 19 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 24Sábado 20 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 25Domingo 21 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 25Lunes 22 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 25Martes 23 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 25Miércoles 24 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 26Jueves 25 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 24Clima en Tapalpa Clima en Zapopan Clima en El Salto Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Chapala Clima en Monterrey Clima en Tlaquepaque Clima en Ciudad de México Clima en Mazamitla Clima en Tonalá Clima en Guadalajara Clima en Cancún Clima en Tepatitlán de Morelos