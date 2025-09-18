Jueves, 18 de Septiembre 2025

LO ÚLTIMO DE México

México |

Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el jueves 18 de septiembre de 2025

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Ciudad de México

Por: Redacción web .

Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el jueves 18 de septiembre de 2025

Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el jueves 18 de septiembre de 2025

El clima en Ciudad de México para este jueves 18 de septiembre determina que estará con lluvia ligera con 20 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 22 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 60%.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 14 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Viernes 19 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 13

Sábado 20 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 13

Domingo 21 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 14

Lunes 22 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 12

Martes 23 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 13

Miércoles 24 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 15

Jueves 25 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 14

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Chapala
Clima en Mazamitla
Clima en Puerto Vallarta
Clima en Tlaquepaque
Clima en Tapalpa
Clima en Tepatitlán de Morelos
Clima en El Salto
Clima en Monterrey
Clima en Zapopan
Clima en Guadalajara
Clima en Tonalá
Clima en Cancún
Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Temas

  • Clima en Ciudad de México
  • Clima

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones