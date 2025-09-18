Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el jueves 18 de septiembre de 2025

El clima en Ciudad de México para este jueves 18 de septiembre determina que estará con lluvia ligera con 20 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 22 grados.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 60%.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 14 grados.Viernes 19 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 13Sábado 20 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 13Domingo 21 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 14Lunes 22 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 12Martes 23 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 13Miércoles 24 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 15Jueves 25 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 14Clima en Chapala Clima en Mazamitla Clima en Puerto Vallarta Clima en Tlaquepaque Clima en Tapalpa Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en El Salto Clima en Monterrey Clima en Zapopan Clima en Guadalajara Clima en Tonalá Clima en Cancún Clima en Tlajomulco de Zúñiga