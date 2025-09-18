Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el jueves 18 de septiembre de 2025

El clima en Guadalajara para este jueves 18 de septiembre determina que estará con lluvia ligera con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 61%.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 16 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Guadalajara

Viernes 19 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15

Sábado 20 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 15

Domingo 21 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 15

Lunes 22 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 15

Martes 23 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 16

Miércoles 24 de septiembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 16

Jueves 25 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 16

