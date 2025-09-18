Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el jueves 18 de septiembre de 2025

El clima en Zapopan para este jueves 18 de septiembre informa que estará con lluvia moderada con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 62%.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 16 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Zapopan

Viernes 19 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15

Sábado 20 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 15

Domingo 21 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 15

Lunes 22 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 15

Martes 23 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 16

Miércoles 24 de septiembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 16

Jueves 25 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 15

