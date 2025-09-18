Jueves, 18 de Septiembre 2025

Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el jueves 18 de septiembre de 2025

Por: Redacción web .

El clima en Zapopan para este jueves 18 de septiembre informa que estará con lluvia moderada con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 62%.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 16 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Zapopan

Viernes 19 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15

Sábado 20 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 15

Domingo 21 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 15

Lunes 22 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 15

Martes 23 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 16

Miércoles 24 de septiembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 16

Jueves 25 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 15

