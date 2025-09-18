Jueves, 18 de Septiembre 2025

Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el jueves 18 de septiembre de 2025

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Cancún

El clima en Cancún para este jueves 18 de septiembre prevé que estará con lluvia moderada con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 59%.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 25 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Viernes 19 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 26

Sábado 20 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 26

Domingo 21 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 26

Lunes 22 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 26

Martes 23 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 26

Miércoles 24 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 26

Jueves 25 de septiembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 26

