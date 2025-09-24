Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el miércoles 24 de septiembre de 2025

El clima en Ciudad de México para este miércoles 24 de septiembre informa que estará con lluvia moderada con 19 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 21 grados.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 13 grados.Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Jueves 25 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 14Viernes 26 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 13Sábado 27 de septiembre de 2025: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 14Domingo 28 de septiembre de 2025: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 12Lunes 29 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 12Martes 30 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 13Miércoles 1 de octubre de 2025: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 13Clima en Tlaquepaque Clima en Tonalá Clima en Chapala Clima en Monterrey Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Mazamitla Clima en Guadalajara Clima en Cancún Clima en Zapopan Clima en El Salto Clima en Puerto Vallarta Clima en Tapalpa Clima en Tlajomulco de Zúñiga